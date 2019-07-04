2019/07/04 | 19:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تغلب المنتخب الوطني لكرة الطائرة على نظيره الفلسطيني بثلاثة اشواط دون رد في الجولة الخامسة من تصفيات اسيا لكرة الطائرة تحت 23 عاماً والمقامة منافساتها في البحرين.وتغلب العراق بواقع (25-17) (25-19) (25-11)، إلا ان هذا الفوز ليس كافياً لتأهل ليوث الرافدين، حيث سيتوجب على العراق انتاظر نتيجة مباراة البحرين وقطر.وفي حال تغلبت البحرين

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العراق للطائرة يتغلب على فلسطين في تصفيات اسيا وكالة صدى الاعلام للانباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق للطائرة يتغلب على فلسطين في تصفيات اسيا) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق للطائرة يتغلب على فلسطين في تصفيات اسيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).