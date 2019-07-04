2019/07/04 | 19:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تغلب منتخبنا الوطني بالكرة الطائرة دون 23 سنة ، على نظيره الفلسطيني بثلاثة اشواط ضد لاشىء، وذلك ضمن التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس اسيا ، المقامة في البحرين .وجاء فوز منتخبنا على منتخب فلسطين بواقع (25-17) (25-19) (25-11).ويشارك العراق ضمن مجموعة تضم منتخبات البحرين البلد المضيف والسعودية وقطر والكويت وفلسطين ، في تصفيات منطقة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يتغلب على فلسطين في تصفيات آسيا للكرة الطائرة) نشر أولاً على موقع (وكالة وطن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق يتغلب على فلسطين في تصفيات آسيا للكرة الطائرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة وطن).