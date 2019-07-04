نجم هولندي يقرر الاعتزال بعد مسيرة حافلة بالإنجازات

2019/07/04 | 19:48

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بغداد :سومر نيوز

قرر الهولندي آريين روبن، وضع حد لمسيرته الاحترافية في عالم كرة القدم، بإعلان اعتزاله عقب رحيله عن نادي...

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