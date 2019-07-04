الداخلية تعلن اعتقال عناصر من “ديوان الجند“ بداعش في نينوى

2019/07/04 | 19:51

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بغداد اليوم

بغداد اليوم - نينوى

كشف قائد عمليات نينوى اللواء نومان الزوبعي، اليوم الخميس، تفاصيل تسليح عشائر غرب مدينة الموصل.

وقال نومان الزوبعي، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "دعوته لتسليح عشائر غرب الموصل، جاءت من أجل حماية العشائر لنفسها فقط&q

بغداد اليوم - ديالى

كشف مجلس محافظة ديالى، اليوم الخميس، عن رفع أسماء 3 آلاف نازح إلى قيادة العمليات لتدقيقها أمنيا تمهيدا لعودتهم إلى مناطقهم المحررة.

وقال رئيس المجلس علي الدايني، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "مجلس ديالى رفع اسماء ن

بغداد اليوم _ الانبار

أعلن الحشد الشعبي، اليوم الخميس، مقتل 3 عناصر من تنظيم داعش بعملية أمنية في وادي حوران بمحافظة الانبار.

وقال إعلام الحشد في بيان، إن "قوة لواء حديثة في قيادة الحشد الشعبي في الانبار نفذت عملية امنية في وادي حوران، لتن

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