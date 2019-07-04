قمة ثلاثية في تركيا اغسطس المقبل

2019/07/04 | 19:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم كالين، اعتزام تركيا عقد

قمة تركية إيرانية روسية حول الشأن السوري.وقال كالين في مؤتمر صحفي ،الخميس، "نخطط لعقد قمة تركية إيرانية

روسية في شهر أغسطس/آب المقبل في تركيا لبحث الموضوع السوري ويجري

العمل لتحديد الموعد".وأشار إلى أن تركيا "تتجه بسرعة نحو المراحل الأخيرة حول منظومة إس-

400" مضيفا ان المنظومة لاتشكل أي خطر أو تهديد على النظام الأمني

للناتو.

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