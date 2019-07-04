2019/07/04 | 19:59

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بالصورة ..



سائق عجلة يدخل بسيارته الى منزل بطريقة غريبة

فقد سائق عجلة مرسيدس السيطرة على سيارته في طريق شارع مطار النجف

الاشرف .وتناقلت مواقع التواصل الاجتماعي صور الحادث وكتبت ان "سائق عجلة

مرسيدس فقد السيطرة على شارع مطار النجف باتجاه مجسر الرضوية ".ودخل السائق الى منزل مجاور لشارع مطار النجف بسبب السرعة الفائقة من

الشباك.وكانت مديرية المرور العامة حذرت سائقي السيارات من السرعة الزائدة،

داعية إلى الالتزام بالسرعة المحددة في الطرق.

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