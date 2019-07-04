كاميرات المراقبة ترصد سقوط طفلة صغيرة في “منهولة” مكشوفة لمياه الصرف الصحي

2019/07/04 | 20:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعات: يس عراق رصدت كاميرات مراقبة سقوط طفلة صغيرة كانت تسير بالقرب من فتحة لاحد مجاري الصرف الصحي حتى وقوعها فيها ،وسارع الاطفال الموجودين هناك لانقاذها في منطقة المحمودية جنوبي بغداد.

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