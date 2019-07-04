2019/07/04 | 20:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية- كلكامش برس؛ قررت وزارة التعليم العالي منح خمس درجات لمعالجة حالات الطلبة الراسبين والمكملين ، بينما بدأت اعلان النتائج النهائية لطلبة الكليات والمعاهد ضمن الدور الاول للعام الدراسي (2018 – 2019) بشكل تدريجي.وقالت الوزارة في بيان تلقت “كلكامش برس” نسخة منه، إن “جامعات البلاد كافة بدأت اعلان نتائج الامتحانات النهائية بشكل تدريجي في […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (منح 5 درجات لمعالجة حالات الراسبين والمكملين في الجامعات والمعاهد) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (منح 5 درجات لمعالجة حالات الراسبين والمكملين في الجامعات والمعاهد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).