مرفق تخطيط.. هيئة الاستثمار توضح حدود مشروع استثماري بمحيط مطار بغداد

2019/07/04 | 20:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اصدرت هيئة الاستثمار توضيحا حول الأراضي المخصصة للمشروع الاستثماري ضمن المنطقة المحيطة بمطار بغداد الدولي.وذكرت في بيان، ان المشروع سينفذ على الأراضي العائدة للدولة حصرا والواقعة ضمن منطقة القصور الرئاسية والمواقع العسكرية (حسب المخطط المرفق الذي يبين موقع المشروع وحدوده) و لا توجد عليها أي حقوق ملكية أو حقوق تصرفيه أو عقود زراعية للمواطنين.واشارت الى انها في ضوء قرار مجلس الوزراء المرقم 175 لسنة 2019 قامت بتشكيل لجنة قانونية فنية مشتركة مع الجهة المالكة لهذه المواقع (عقارات الدولة) لتثبيت حدود هذا المشروع بغية عدم التداخل بين ألأراضي المخصصة للاستثمار وأراضي وحقوق المواطنين القريبة من المطار، وقامت اللجنة المكلفة بجرد الأراضي وتثبيت الحدود بتسليم شركة دايكو (البريطانية الجنسية) المستثمرة مساحة لا تتجاوز 300 دونم فقط والتي تقع على قطع الأراضي المرقمة (11/7) وجزء من قطعة الأرض المرقمة (13) من أصل المساحة المحددة بقرار مجلس الوزراء، وتم استبعاد الأراضي التي تعود إلى المواطنين.واضافت كما تم الإيعاز إلى اللجنة أعلاه باستلام طلبات المواطنين ممن لديهم سندات ملكية أو عقود زراعية أو حقوق تصرفيه على هذه الأراضي للنظر بها وفق القانون.

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