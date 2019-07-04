الداخلية: القبض على أربعة إرهابيين كانوا يعملون في ما يسمى بديوان الجند بنينوى

2019/07/04 | 20:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الخميس، إلقاء القبض على أربعة إرهابيين من داعش كانوا يعملون في ما يسمى بديوان الجند في محافظة نينوى.

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