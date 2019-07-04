طهران تستدعي سفير بريطانيا على خلفية احتجاز ناقلة النفط بجبل طارق

2019/07/04 | 20:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استدعت وزارة الخارجية الإيرانية، سفير بريطانيا لدى طهران، على خلفية احتجاز ناقلة نفط، تحمل نفطا إيرانيا في جبل طارق.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية عباس موسوي في تغريدة، ان الخارجية استدعت السفير البريطاني روب ماكير، للتشاور حول احتجاز ناقلة النفط، من قبل البحرية البريطانية، فيما أكدت وزارة الخارجية في بيان، ان إيقاف الناقلة غير مشروع، ويزيد من توتر الأوضاع في منطقة الخليج.

وكانت حكومة جبل طارق، التابعة للمملكة المتحدة، قد اشارت الى إيقاف الناقلة العملاقة “غريس واحد”، قبالة سواحلها، للإشتباه بحملها شحنة من النفط الإيراني، الى ميناء بانياس السوري، في خرق للعقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي ضد سوريا.

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