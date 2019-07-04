القبض على 4 ارهبيين في ايسـر الموصـل

2019/07/04 | 20:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القت القوات الامنية القبض على ( أربعة ) عناصر من عصابات داعش الإرهابية خلال عملية استباقية في الجانب الأيسر لمدينة الموصل.وذكرت وزارة الداخلية ان ” احد الارهابين كان يعمل فيما يسمى “بالأمنية” ، اما الاخرون كفانوا يعملون مقاتلين فيما يسمى” بديوان الجند”، خلال فترة سيطرة عصابات داعش الإرهابية على مدينة الموصل “./انتهى

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