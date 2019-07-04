تعرف على ابرز معوقات تأخير حسم قانون الانتخابات المحلية

2019/07/04 | 20:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص… عزت اللجنة القانونية النيابية، الخميس، تأخير حسم قانون الانتخابات المحلية إلى الخلافات السياسية بشأن محافظة كركوك وآلية التصويت العام والخاص، فيما بينت إن الفصل التشريعي الحالي سيحسم تشريع قانون الانتخابات.وقال عضو اللجنة سليم همزة في تصريح لـ/ المعلومة/، إن “اغلب القوى السياسية داخل مجلس النواب عازمة على تمرير قانون الانتخابات المحلية […]

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