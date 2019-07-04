الداخلية تعلن اعتقال اربعة عناصر من

2019/07/04 | 20:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الداخلية، الخميس، اعتقال اربعة عناصر من تنظيم "داعش" في الساحل الايسر من مدينة الموصل بمحافظة نينوى.وقالت الوزارة في بيان تلقت، وكالة نون الخبرية، نسخة منه، إن "فوج طوارئ الشرطة الثاني عشر التابع لقيادة شرطة نينوى وبناءً على مذكرات قبض قضائية يلقي القبض على (أربعة) عناصر من عصابات داعش الإرهابية أحدهم كان يعمل فيما يسمى "بالأمنية".واضافت الوزارة، أن "البقية كانوا يعملون مقاتلين فيما يسمى بديوان الجند، خلال فترة سيطرة عصابات داعش الإرهابية على مدينة الموصل، تم القبض عليهم خلال عملية استباقية في الجانب الأيسر لمدينة الموصل".

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