الداخلية: اعتقال 4 دواعش بأيسر الموصل

2019/07/04 | 20:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الداخلية، الخميس، اعتقال 4 عناصر من تنظيم داعش الإرهابي في الجانب الأيسر لمدينة الموصل بمحافظة نينوى.

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