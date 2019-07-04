بعد الاستعانة بالطائرات المسيرة.. القبض على مفتعلي نزاع عشائري في البصرة

2019/07/04 | 20:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر أمني، الخميس، بالقاء القبض على عدد من المتورطين بافتعال نزاع مسلح شمالي البصرة.

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