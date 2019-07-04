الاتحادية تعتقل 3 إرهابيين بينهم قيادي بداعش في كركوك

2019/07/04 | 20:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت قيادة الشرطة الإتحادية، الخميس، اعتقال 3 إرهابيين بينهم قيادي في تنظيم داعش الإرهابي بناحية الرياض في محافظة كركوك.

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