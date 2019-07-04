الداخلية: القبض على دواعش من بينهم يعملون بـ{ديوان الجند} في الموصل

2019/07/04 | 20:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} قال الناطق باسم وزارة الداخلية سعد معن ان "القوات الامنية تمكنت من القاء القبض على اربعة عناصر من عصابات داعش الارهابية في مدينة الموصل .

وذكر معن في بيان تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم ان "فوج طوارئ الشرطة الثاني عشر التابع لقيادة شرطة نينوى وبناءً على مذكرات قبض قضائية القى القبض على أربعة عناصر من عصابات داعش الإرهابية أحدهم كان يعمل فيما يسمى "بالأمنية".واضاف معن ان "بقية الدواعش كانوا يعملون مقاتلين فيما يسمى" بديوان الجند"، خلال فترة سيطرة عصابات داعش الإرهابية على مدينة الموصل"، مبينا انه "تم القبض عليهم خلال عملية استباقية في الجانب الأيسر لمدينة الموصل".انتهى

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