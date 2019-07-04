2019/07/04 | 20:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية:الفرات نيوز} تمكنت قوات الشرطة التابعة لمديرية أمن يالوفا شمال غرب تركيا، من توقيف المهاجرين داخل إحدى الشاحنات فوق الجسر أثناء القيام بحملة مرورية روتينية.

وقالت وسائل الاعلام التركية انه "بعد تفتيش الشاحنة تبين أنها تحمل على متنها 42 مهاجرًا غير نظامي، من العراق وأفغانستان، بينهم 16 طفلًا، و7 سيدات، تم نقلهم جميعًا لمديرية أمن يالوفا، بعد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.وعثرت قوات الأمن داخل الشاحنة على عدد كبير من أطواق النجاة التي يستخدمها المهاجرون عادة في البحر أثناء قيامهم بالهجرة في قوارب قاصدين أوروبا.انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تركيا : توقيف 42 مهاجرا غير شرعيين من بينهم عراقيين) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تركيا : توقيف 42 مهاجرا غير شرعيين من بينهم عراقيين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).