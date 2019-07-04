2019/07/04 | 20:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطنيNNC اعتبر مجلس محافظة بغداد، الخميس، الجهات السياسية المطالبة بإلغاء عقد استثمار الأراضي المجاورة لمطار بغداد أصوات طائفية هدفها سياسي، مبينا ان الأراضي كانت مستغلة من الامريكان وعادت الى الدولة.وقال عضو المجلس سعد المطلبي في تصريح صحفي، ان “الأراضي التي أحالها مجلس الوزراء الى الاستثمار المجاورة لمطار بغداد تصل الى 16 دونم […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص مجلس بغداد: أهداف سياسية وراء المطالبة بإلغاء استثمار أراضي المجاورة للمطار المركز الخبري الوطني.

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