منظمة جودة الإتصالات: رابط شكاوى خدمة الإنترنت يعد “تخديرا” للمستخدمين

2019/07/04 | 20:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد ذكرت المنظمة العراقية لقياس جودة الإتصالات، الخميس، إن الرابط الذي أعلنت عنه وزارة الإتصالات حول تقديم الشكاوى على شركات الإنترنت، تخدير للمستخدمين.وذكرت المنظمة في بيان تلقته /المعلومة/، ان “وزارة الإتصالات مازالت تستخدم آلية الوعود والتسويف في مجال تحسين خدمة الإنترنت، ومازالت تعتقد بأن الوعود غير المنفذة هي الحل، وما أعلنت عنه مؤخراً […]

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