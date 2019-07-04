الطباعة “3D” تحيي تمثالا عمره 3000 عام في العراق

2019/07/04 | 20:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أُعيد ترميم تمثال “أسد النمرود” في الموصل العراقية، الذي صمد 3000 عام قبل تدميره على يد تنظيم “داعش” الإرهابي بعد احتلال المدينة 2015.ونجحت منصة Google Arts and Culture، ضمن مشروع رقمي للحفاظ على الآثار يعرف باسم Rekrei، في إعادة ترميم التمثال بفضل تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد “3D”، باستخدام صور متعددة المصادر بهدف إعادة تشكيل...

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