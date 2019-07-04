العراق خارج العشرة دول عربية في جودة التعليم

2019/07/04 | 20:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يظهر انفوغرافيك ان العراق خارج تصنيف جودة التعليم عالماً فيما يتصدر قائمة الدول من حيث جودة التعليم عربياً قطر التي احتلت المركز الـ4 عالمياً، بعدها الامارات التي احتلت المركز الـ10 عالمياً.

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