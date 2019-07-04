2019/07/04 | 20:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- امنية- كلكامش برس ؛ وجه وزير الدفاع نجاح الشمري، بحصر التصريحات الاعلامية للقادة والمنتسبين بالوزارة بالمتحدث الرسمي.ووجه الوزير ايضا بغلق صفحات المواقع التواصل الاجتماعي لقادة الوزارة وحصر اعلام النشاطات عبر الموقع الرسمي للوزارة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثيقة.. الدفاع توجه بحصر التصريحات الاعلامية للقادة والمنتسبين بالمتحدث الرسمي فقط) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثيقة.. الدفاع توجه بحصر التصريحات الاعلامية للقادة والمنتسبين بالمتحدث الرسمي فقط) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).