لأوّل مرة في حوزة النجف الأشرف:موقع حوزوي لكل مايهم العلماء

2019/07/04 | 20:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انطلاقاً من اهمية الحوزة العلمية في النجف الأشرف، ممثلة بعلمائها الأعلام الذين تولوا تعليم علوم مدرسة أهل البيت (ع) لطلابها وتربيتهم وتأهيلهم, على مر العصور.قرّر جمع من طلبة الحوزة تأسيس «موقع حوزوي» يحتوي على جميع دروس ونشاطات وسير العلماء والفضلاء, ويرعى شؤونهم الفكرية والعلمية, ويسعى لإيصالها الى اكبر عدد ممكن.ومن أهمّ نشاطات الموقع: …

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