باريس سان جيرمان يضم نجم “الشياطين الحمر”

2019/07/04 | 20:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، اليوم الخميس، تعاقده رسميا مع النجم الإسباني أندير هيريرا لمدة خمس سنوات في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع مانشستر يونايتد الإنجليزي.ونشر سان جيرمان عبر حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي صورة لهيريرا يحمل القميص الجديد ذا الرقم 21 الذي سيرتديه مع النادي الباريسي.وقال هيريرا […]

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