“بالفيديو” صحافيو البصرة يردون على تصريحات “نزال” بوقفة احتجاجية أمام مبنى الحكومة المحلية

2019/07/04 | 21:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعات: يس عراق نظم عدد من صحافيو البصرة وقفة احتجاجية ، الخميس، امام مبنى الحكومة المحلية ضد تقييد الحريات، وذلك من اجل دعم الصحفي في أداء مهمته ، وتنديدا باعتقاله حال تغطيته تظاهرة غير مرخصة.من جهته..قدم محافظ البصرة اسعد العيداني اعتذاره عن اساءات قائد العمليات تجاه الصحفيين ، محملا في الوقت ذاته بعض […]

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