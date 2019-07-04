حسم مصير السيارات التي تحمل لوحات الإقليم

2019/07/04 | 21:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حسمت مديرية المرور العامة، مصير السيارات التي تحمل لوحات الإقليم.

وذكر النقيب فادي الخزعلي في علاقات وإعلام المرور العامة ببيان،

ان" القرار رقم 13 لسنة 2019 الصادر من مجلس الوزراء الموقر والذي

ينص على إيقاف العمل بالفقرة الثانية من القرار 68 لسنة 2016 الخاص

بإعادة تسجيل المركبات المسجلة في الإقليم الى المحافظات الغير

مرتبطة بالإقليم بعد الاتفاق المبرم مابين الحكومة المركزية

والإقليم".وأضاف" عبر ممثلي دائرة المرور للطرفين على تحويل الملكية لأي مواطن

عراقي مهما كان محل سكناه يعني اصبح بأمكان اي مواطن ان يشتري مركبة

مسجلة في مرور "أربيل ،سليمانية،دهوك" ان تتحول السنوية بإسمه

مباشرة دون اللجوء الى اجراء وكالة".وتابع" اما الفقرة الثانية من قرار 13 لسنة 2019 والذي سيطبق لاحقا

بعد الاتفاق مع وزارة المالية حول إمكانية (نقل قيد المركبة المسجلة

في الإقليم الى مرور محافظة اي مواطن يسكن في محافظات العراق كافة)

اي ستكون المعاملة اسهل بكثير من اعادة تسجيلها كما كان سابقا وأيضا

سيخفف على كاهل صاحب المركبة من خلال تبسيط الإجراءات". وأشار" حيث كان المبلغ سابقا لمن يروم تحويل المركبة الإقليم الى

محل سكناه تقتضي مراجعة الكمرك ودفع الرسم الكمركي وبعدها شراء

الرقم من المشروع الوطني، اما الان ستكون معاملة نقل الملكية اقل

تكلفة بكثير والسنوية تصدر باسم اي مواطن".

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