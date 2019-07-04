الاستثمار توضح حدود مشروع محيط المطار (صور)

2019/07/04 | 21:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اصدرت هياة الاستثمار توضيحا حول الأراضي المخصصة للمشروع

الاستثماري ضمن المنطقة المحيطة بمطار بغداد الدولي.

وقالت هياة الاستثمار في بيان لها ، ان "المشروع سينفذ على الأراضي

العائدة للدولة حصرا والواقعة ضمن منطقة القصور الرئاسية والمواقع

العسكرية لا توجد عليها أي حقوق ملكية أو حقوق تصرفيه أو عقود

زراعية للمواطنين".وبينت "في ضوء قرار مجلس الوزراء المرقم 175 لسنة 2019 قامت بتشكيل

لجنة قانونية فنية مشتركة مع الجهة المالكة لهذه المواقع عقارات

الدولة لتثبيت حدود هذا المشروع بغية عدم التداخل بين ألأراضي

المخصصة للاستثمار وأراضي وحقوق المواطنين القريبة من المطار"،مبينة

ان "اللجنة المكلفة قامت بجرد الأراضي وتثبيت الحدود بتسليم شركة

دايكو المستثمرة مساحة لا تتجاوز 300 دونم فقط والتي تقع على قطع

الأراضي المرقمة "11/7" وجزء من قطعة الأرض المرقمة "13" من أصل

المساحة المحددة بقرار مجلس الوزراء، وتم استبعاد الأراضي التي تعود

إلى المواطنين".واوضحت انه "تم الإيعاز إلى اللجنة أعلاه باستلام طلبات المواطنين

ممن لديهم سندات ملكية أو عقود زراعية أو حقوق تصرفيه على هذه

الأراضي للنظر بها وفق القانون".

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