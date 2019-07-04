"هوندا" تستعد لغزو الأسواق بسيارة كهربائية متطورة

2019/07/04 | 21:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

تستعد شركة "هوندا" اليابانية لطرح سيارة كهربائية متطورة، قد تصبح المنافس الأول لسيارات "تسلا" الشهيرة.

وستأتي هذه المركبة بهيكل غاية في الأناقة بطول 3.9

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