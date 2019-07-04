2019/07/04 | 21:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني NNC ذكرت المنظمة العراقية لقياس جودة الإتصالات، الخميس، إن الرابط الذي أعلنت عنه وزارة الإتصالات حول تقديم الشكاوى على شركات الإنترنت، تخدير للمستخدمين.وذكرت المنظمة في بيان تلقى “المركز الخبري الوطني NNC “، ان “وزارة الإتصالات مازالت تستخدم آلية الوعود والتسويف في مجال تحسين خدمة الإنترنت، ومازالت تعتقد بأن الوعود غير […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص منظمة جودة الإتصالات: رابط شكاوى خدمة الإنترنت يعد “تخديراً ” للمستخدمين المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (منظمة جودة الإتصالات: رابط شكاوى خدمة الإنترنت يعد “تخديراً ” للمستخدمين) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري الوطني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (منظمة جودة الإتصالات: رابط شكاوى خدمة الإنترنت يعد “تخديراً ” للمستخدمين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري الوطني).