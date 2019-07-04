2019/07/04 | 21:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير الثقافة يناقش التصويت على إدراج بابل على لائحة التراث العالمي مع نظيره الأذري هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة الانباء العراقية الإلكتروني بتاريخ: 2019/07/04 | 21:08.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة الانباء العراقية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الثقافة يناقش التصويت على إدراج بابل على لائحة التراث العالمي مع نظيره الأذري ) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الثقافة يناقش التصويت على إدراج بابل على لائحة التراث العالمي مع نظيره الأذري ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).