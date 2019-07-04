مع مخطط توضيحي.. واع تنشر تفاصيل عن حدود مشروع استثمار الأراضي المحيطة بمطار بغداد

2019/07/04 | 21:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت الهيئة الوطنية للاستثمار، اليوم الخميس، أن المشروع الاستثماري ضمن المنطقة المحيطة بمطار بغداد الدولي، سينفذ على الأراضي العائدة للدولة حصراً والواقعة ضمن منطقة القصور الرئاسية والمواقع العسكرية، مشيرة إلى أنه لا توجد عليها أي حقوق ملكية أو حقوق تصرفيه أو عقود زراعية للمواطنين.

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