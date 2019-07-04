داعش الارهابي يعلن مسؤوليته عن تفجير تونس الانتحاري

2019/07/04 | 21:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن تنظيم داعش الإرهابي مسؤوليته عن التفجير الانتحاري الذي وقع في حي الانطلاقة بالعاصمة التونسية.وفجّر الإرهابي الهارب من السلطات التونسية أيمن السميري نفسه بحزام ناسف، خلال مطاردة أمنية له، فجر الأربعاء، دون وقوع أي إصابات بشرية.ونفذت مجموعة إرهابية، الخميس الماضي، عمليتين إرهابيتين في كل من الشارع الرئيسي الحبيب بورقيبة ومنطقة الشرطة العدلية بالقرجاني.

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