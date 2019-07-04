اعتقال قيادي داعشي في صلاح الدين

2019/07/04 | 21:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد أعلنت فرقة الرد السريع، الخميس، عن اعتقال قيادي بتنظيم “ داعش” بقضاء الطوز شرقي صلاح الدين.وقالت الفرقة في بيان تلقته /المعلومة/، إن “فوج مغاوير فرقة الرد السريع القى القبض، اليوم، على احد قيادات داعش في قضاء الطوز”.وأضافت الفرقة، أن المعتقل مطلوب “وفق المادة ٤/١ ارهاب”، لافتة الى أن عملية الاعتقال تمت […]

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