برلماني يتتهجم على صحفي ويهدده بسرايا السلام

2019/07/04 | 21:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]تهجم واعتدى عضو في مجلس النواب عن كتلة سائرون سعد مايع الحلفي على احد الصحفيين بسبب خلاف مع سائقه.

وذكر الصحفي الذي رفض الكشف عن هويته لخوفه على حياته من ملاحقة عصابة النائب له “انه اثناء تواجده في مكتب رئيس الوزراء لاداء واجبه كان قد ركن سيارته في احد الكراجات المقابلة للامانة العامة وهي مخصصة للمراجعين والضيوف الذين لا يملكون باجات الدخول الى كراجات تلك البنايات”.وبين انه “بعد اكماله للواجب وجد احدى عجلات الدفع الرباعي (لاندكروز ) مركونة في ممر الخروج من الكراج وتقطع الطريق تماما على جميع السيارات التي تقع خلفها حيث باءت كل محاولاته بمساعدة حرس الشارع المقابل للامانة بالعثور على سائقها وبقي ينتظر عودته لمدة ساعتين تحت اشعة الشمس الحارقة”.وتابع ان ” السائق حضر بعد انتهاء الدوام عاتبه الصحفي على وقوفه الخاطئ وعدم تركه لرقم هاتفه في السيارة فما كان من السائق الا التهجم عليه وعلى احد افراد الحراسات المسؤولة عن الدخول للكراج مهددا ومتوعدا مكررا عبارة ان العجلة تعود “لسرايا السلام”.واضاف انه “اثناء محاولة الصحفي اخراج سيارته وجد ذلك السائق مع عدد من الاشخاص تبين في ما بعد انهم حماية النائب الحلفي حيث اوقفوه محاولين التهجم عليه وبعدها ترجل احد الاشخاص من العجلة وبدا هو يهاجم الصحفي بالعبارات البذيئة بينما كان الاخرين ينادونه “بالسيد النائب” وبعد ان عرف الصحفي عن نفسه مهددا بانه سينشر مادار في وسائل الاعلام ركب النائب عجلته وبدا افراد الحماية اكمال عملية التهجم و لولا تدخل الحراسات الخاصة بمكتب رئيس الوزراء لتعرض الصحفي للضرب”.ووجه الصحفي نداءه الى زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ورئيس مجلس النواب لمحاسبة كل من يسيء استخدام سلطته بالتجاوز على الاخرين واهانتهم والاستقواء بالمسميات المقدسة وسوء استغلالها.

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