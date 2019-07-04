استئناف إصدار البطاقة الوطنية الموحدة للجاليات العراقية

2019/07/04 | 21:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز}التقى وزير الخارجيَّة محمد علي الحكيم مع وزير الداخليّة ياسين الياسريّ في مقر وزارة الخارجية وهو الاجتماع الثاني بين الوزارتين منذ تسلّم وزير الداخلية الجديد مهامّ عمله.

وذكر بيان لوزارة الداخلية تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم انه "جرى في اللقاء بحث سُبُل التنسيق والتعاون المُشترَك بين الوزارتين والخدمات المقدمة إلى المواطنين العراقيين في داخل وخارج العراق بما يخفف من الضغوط التي تثقل كاهلهم"،موضحا ان "الاجتماع ناقش تعزيز أمن السفارات والبعثات الدبلوماسية والأممية العاملة في العراق انطلاقاً من التزام العراق بالاتفاقيات الدوليَّة التي تنصُّ على أنّ أمن البعثات من مسؤوليَّة الدولة".واوضح البيان ان "الوزيران بحثا التحضيرات المُشترَكة بين الوزارتين بخُصُوص استئناف إصدار البطاقة الوطنيَّة المُوحَّدة للجالية العراقـيَّة، وتسهيل إجراءات منح سمات الدخول للمستثمرين الراغبين في العمل بالعراق"،مبيان ان "اللقا تناول تسهيل المعاملات ذات الطابع القنصليّ التي تخدم المواطنين".



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