2019/07/04 | 21:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقالت الخلية في بيان تلقى موقع الغدير، إنه "بجهود مستمرة ومتابعة حثيثة، القت قوة من وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية القبض على أحد عناصر عصابات داعش كان يعمل على نقل الإرهابيين من مكان إلى آخر".وأضافت، أن "هذه المطلوب نقل أكثر من خمسة عشر إرهابيا، مستغلاً معرفته بالمنطقة"، مشيرة الى أن "مفارز استخبارات الشرطة الاتحادية تمكنت من القاء القبض عليه في محافظة الأنبار".وتابعت، أنه "تم عرضه على القضاء واتخذت الاجراءات الأصولية بحقه".يذكر، أن القوات الأمنية تتمكن بين فترة وأخرى، من اعتقال مطلوبين بتهم إرهابية في مناطق متفرقة من البلاد.

انتهى.ص.هـ.ح.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اعتقال مطلوب نقل أكثر من 15 إرهابياً في الأنبار ) نشر أولاً على موقع (قناة الغدير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اعتقال مطلوب نقل أكثر من 15 إرهابياً في الأنبار ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الغدير).