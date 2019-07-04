اليونيسكو: 132 مليون فتاة لا يذهبن إلى المدارس

2019/07/04 | 21:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة أكد تقرير جديد لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة “اليونيسكو” أن 132 مليون فتاة حول العالم لا يذهبن إلى المدارس.وأضافت المنظمة الأممية في تقريرها أن 750 مليون مراهق، ثلثاهم إناث، لم يحصلوا على التعليم الكافي لمحو أميتهم، مشيرة إلى أن 1% من الفتيات في البلدان ذات الدخل الفردي القليل ينلن الفرصة لدخول […]

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