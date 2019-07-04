محافظ البصرة: نرفض التجاوز على الصحفيين ونتحرك لتخصيص اراضي لهم

2019/07/04 | 21:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ البصرة جدد محافظ البصرة اسعد عبد الامير العيداني، تأكيده دعم الاسرة الصحفية في المحافظة لحرية العمل الصحفي، مشيراً الى انه يدعم السلطة الرابعة في مزاولة المهنة رافضاً في الوقت نفسه اي اعتداء او اعتقال من اي جهة كانت قد تتعرض للصحفيين.وقال العيداني في بيان تلقته /المعلومة/، ان “الحكومة المحلية في البصرة لن تسمح […]

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