2019/07/04 | 21:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #جريس_الهامس المراجع الرئيسية: لتاريخ مملكة ماوية العربية بدمشق - على جدار الثورة السورية رقم - 220 إستقلال هذه المملكة الوطني والديني _ وإنتصاراتها العسكرية والسياسية الرائعة على نظام و جيش بيزنطة الذي كان بقيا دة الإمبراطور فالنر- ثم إنتصاراتها على غزو القوط واللان والبرابرة في تراقيا - هذه المملكة المسيحية العربية المستقلة - المغيّبة عمداً أو جهلاً من جميع المراجع التاريخية العربية ومعظم المراجع ......

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