أحمد صبحى منصور - كتاب ( عدو الله / أعداء الله ) فى لمحة قرآنية وتاريخية

2019/07/04 | 21:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #أحمد_صبحى_منصور كتاب ( عدو الله / أعداء الله ) فى لمحة قرآنية وتاريخيةهذا الكتاب بدأ إجابة على سؤال ، ثم تتابعت المقالات مع تعليقات ، فصارت هذا الكتاب ، وهو يعتبر تمهيدا يدعو الباحثين الجادين لكتابة أعمق وأشمل فى نفس الموضوع .والله جل وعلا هو المستعان .أحمد صبحى منصور الرابع من يولية 2019 الفهرس المقال الأول : من الأشد عداءا للنبى محمد : الأقباط والمسيحيون أم المتطرفون......

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