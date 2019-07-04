غرق 80 مهاجرا في البحر المتوسط قبالة السواحل التونسية

2019/07/04 | 21:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة فقد ثمانون مهاجرا بعد غرق قاربهم قبالة السواحل التونسية كانوا متجهين إلى السواحل الأوروبية.وبحسب موقع “يورو نيوز” العربي، وتابعته /المعلومة/، أكدت المنظمة الدولية للهجرة أن ما لا يقل عن ثمانين مهاجرا تم فقدانهم في عرض المياه التونسية.ونقلت “رويترز” عن منجي سليم المسؤول في الهلال الأحمر قولها اليوم الخميس إن أربعة أشخاص […]

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