الكشف عن تسرب انبعاثات ملوثة من صواريخ مطمورة في هذه المحافظة

2019/07/04 | 21:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

انبعاثات ملوثة من صواريخ مطمورة في هذه المحافظة

كشف النائب عن البصرة بدر الصائغ، الخميس، عن وجود انبعثات تخرج من

أماكن طمر صواريخ ملوثة باليورنيوم منذ العهد السابق في البرجسية

والزبير ما تسببت بإصابات سرطانية وتشوهات ولادية.وقال الزيادي في تصريح ، إن “النظام السابق قام بطمر عدد من الصواريخ

التي سقطت على البرجسية والزبير في أماكن سقوطها رغم انها ملوثة

باليورانيوم”.وأضاف ان “تلك الصواريخ بدت خلال السنوات الأخيرة بتسريب انبعاثات

ملوثة باليورانيوم ما تسببت بمئات الإصابات السرطانية والولادات

المشوهة”.واضح ان “هيئة الرئاسة شكلت لجنة من 6 أعضاء لمتابعة الامر

واعداد تقرير خاص وتقديمه لمجلس النواب التعاون مع الجهات المختصة”،

لافتا الى ان “اللجنة ستعقد اول اجتماعا لها الاسبوع المقبل”.

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