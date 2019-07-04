2019/07/04 | 21:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

ضرب زلزال بلغت قوته 6,4 درجات ولاية كاليفورنيا، اليوم الخميس، وشعر به السكان في منطقة كبيرة، وفق ما ذكر المعهد الأميركي الجيولوجي وشهود.

وأفادت

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (زلزال بقوة 6.4 يضرب كاليفورنيا) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (زلزال بقوة 6.4 يضرب كاليفورنيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).