وزير المالية يبحث مع مسؤول بريطاني تطوير التبادل والتجاري وتحسين بيئة الاستثمار والاعمال بين البلدين

2019/07/04 | 21:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث نائب رئيس الوزراء للشؤون الإقتصادية وزير المالية فؤاد حسين مع مارتن لونكدن مدير دائرة الشرق الادنى في وزارة الخارجية البريطانية، تطوير التبادل والتجاري وتحسين بيئة الاستثمار والاعمال بين البلدين.وذكر المكتب الاعلامي لوزير المالية” انه جرى خلال اللقاء الذي حضره السفير البريطاني في بغداد جون ويلكس إستعراض آخر التطورات السياسية على الساحتين العراقية والإقليمية”.[…]

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