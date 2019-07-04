زلزال بقوة 6.6 درجة على مقياس ريختر يضرب ولاية كاليفورنيا الاميركية

2019/07/04 | 21:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعرضت منطقة واسعة في جنوب ولاية كاليفورنيا لزلزال قوي، اليوم الخميس، بلغ 6.6 درجات على مقياس ريختر.

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