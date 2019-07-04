بوتين يتهم “الناتو” بتدمير ليبيا

2019/07/04 | 21:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا وإيطاليا ستنسقان جهودهما لحل الوضع في ليبيا، فالبلدان موحدان بالرأي حيال أنه يجب على القوى العسكرية والسياسية الليبية، أن تتوصل إلى نظام وقف إطلاق النار وبدء حوار.وقال بوتين عقب محادثاته مع رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي: “اتفقنا على مواصلة التنسيق بشأن تسوية في ليبيا حيث، […]

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