الخارجية النيابية تدعو الدول للتصويت على انضمام بابل على لائحة اليونسكو

2019/07/04 | 21:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} دعت لجنة العلاقات الخارجية النيابية، اليوم الخميس، الدول الى التصويت على انضمام بابل للائحة اليونسكو.

وذكر رئيس اللجنة شيركو ميرويس في بيان، تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه ان" اللجنة تتباع باهتمام بالغ وقائع مؤتمر منظمة اليونسكو المنعقد حالياً في العاصمة الاذربيجانية باكو".وأضاف" اننا في الوقت الذي نثمن فيه الجهود الحثيثة المبذولة من قبل وزير الثقافة والسياحة والآثار عبد الامير الحمداني وفريق عمله في المؤتمر بالسعي لحض الدول الاعضاء في لجنة التراث العالمي للتصويت لضم مدينة بابل الحضارة الى لائحة التراث العالمي لدى المنظمة فاننا نهيب بتلك الدول ان تقول كلمتها يوم غدٍ بالتصويت على حماية ذلك الارث الحضاري والانساني، لا للعراق وحسب، بل للبشرية جمعاء".انتهى

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