“مايكروسوفت” تعدّل أنظمة “ويندوز”

2019/07/04 | 22:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة أعلنت شركة “مايكروسوفت” عن نيتها طرح تحديث جديد لأنظمة “ويندوز” المخصصة لتشغيل الحواسب.وأوضحت الشركة أن التحديث الجديد Windows 10 19H2 سيكون ثاني تحديث تطرحه لأنظمة تشغيل الحواسب هذا العام، وسيحصل عليه بعض المستخدمين فقط، ممن يملكون تحديث Windows 10 الذي أطلق في مايو الفائت.ومن المفترض أن يكون هذا التحديث صغير الحجم […]

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